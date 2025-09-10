Капитан Израиля Даса о стычке с итальянцами после 4:5: «Они были очень эмоциональны – чувствовали, что мы заслужили победу, и пытались спровоцировать»

Футболисты сборной Израиля пожаловались на поведение итальянских игроков.

Сборная Италии обыграла израильтян со счетом 5:4 в матче отбора на ЧМ-2026 . После окончания игры между соперниками на поле началась стычка.

Израильские игроки рассказали, что изначально в конфликте были замешаны Джанлуиджи Доннарумма , Тай Барибо и Сагив Ехезкель – все началось с того, что вратарь поддразнил соперников, однако так вел себя не только он. «Они ругались на нас всю игру», – заявили некоторые израильские игроки, сообщает Football Italia.

«Началась ссора, они были очень, очень эмоциональны.

Они чувствовали, что выпали из игры, а мы заслужили победу, и пытались немного спровоцировать. Это часть футбола, поэтому мы решили отступить», – рассказал капитан сборной Израиля Эли Даса Sport5.

Отмечается, что несколько членов итальянской делегации в конце матча извинились перед израильской командой за поведение некоторых итальянских игроков.