Капитан Израиля Даса о стычке с итальянцами после 4:5: «Они были очень эмоциональны – чувствовали, что мы заслужили победу, и пытались спровоцировать»
Сборная Италии обыграла израильтян со счетом 5:4 в матче отбора на ЧМ-2026. После окончания игры между соперниками на поле началась стычка.
Израильские игроки рассказали, что изначально в конфликте были замешаны Джанлуиджи Доннарумма, Тай Барибо и Сагив Ехезкель – все началось с того, что вратарь поддразнил соперников, однако так вел себя не только он. «Они ругались на нас всю игру», – заявили некоторые израильские игроки, сообщает Football Italia.
«Началась ссора, они были очень, очень эмоциональны.
Они чувствовали, что выпали из игры, а мы заслужили победу, и пытались немного спровоцировать. Это часть футбола, поэтому мы решили отступить», – рассказал капитан сборной Израиля Эли Даса Sport5.
Отмечается, что несколько членов итальянской делегации в конце матча извинились перед израильской командой за поведение некоторых итальянских игроков.