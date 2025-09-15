Пивоваров о словах Карпина про уход из «Динамо»: «Журналист задал провокационный вопрос, вы задаете такой же мне. Валерий Георгиевич отвечал, так как с уважением относится к прессе»
Павел Пивоваров прокомментировал слова Валерия Карпина об уходе из «Динамо».
Напомним, после поражения от махачкалинского «Динамо» (0:1) главный тренер московского клуба в ответ на вопрос о готовности покинуть пост сказал: «А чего нет? Первый раз, что ли?»
«Это было не заявление Карпина. Это был ответ на вопрос. Журналист задал провокационный вопрос Валерию Георгиевичу, а он отвечал, поскольку с уважением относится к прессе.
Вы сейчас задаете мне провокационный вопрос. Отношусь к словам Валерия Георгиевича как к общению с прессой», – сказал генеральный директор «Динамо» Пивоваров.
В 8-м туре чемпионата России бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (2:2). Сейчас команда Карпина с 9 очками занимает 9-е место в турнирной таблице.
