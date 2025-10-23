«Краснодар» принимает «Рубин». Поддержите быков в домашней игре против казанцев!
В 13-м туре Мир РПЛ «Краснодар» сыграет с «Рубином».
Матч пройдет в воскресенье, 26 октября, в 19:45 на стадионе «Ozon Арена».
По итогам 12 туров «Краснодар» находится на втором месте турнирной таблицы чемпионата, обладая 26-ю очками. Казанцы же расположились на седьмой строчке, имея 18 очков в активе. Краснодарцам нужна ваша поддержка в матче против «Рубина»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
