Генич и Жичкин прокомментируют матч «Спартак» – «Оренбург» в 13-м туре РПЛ, Крестинин и Петровский – игру «Зенита» и «Динамо»
«Матч ТВ» назвал имена комментаторов 13-го тура Мир РПЛ.
25 октября
«Спартак» – «Оренбург»: Константин Генич, Дмитрий Жичкин;
«Ростов» – «Динамо» Махачкала: Роман Трушечкин;
ЦСКА – «Крылья Советов»: Георгий Черданцев, Александр Аксенов;
26 октября
«Акрон» – «Локомотив»: Артем Шмельков, Петр Коптев;
«Пари НН» – «Балтика»: Олег Пирожков, Дмитрий Быков;
«Краснодар» – «Рубин»: Михаил Моссаковский, Владислав Родников;
«Зенит» – «Динамо»: Михаил Крестинин, Алексей Петровский;
27 октября
«Ахмат» – «Сочи»: Дмитрий Шнякин, Адам Ахмадов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
