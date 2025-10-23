  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич и Жичкин прокомментируют матч «Спартак» – «Оренбург» в 13-м туре РПЛ, Крестинин и Петровский – игру «Зенита» и «Динамо»
5

Генич и Жичкин прокомментируют матч «Спартак» – «Оренбург» в 13-м туре РПЛ, Крестинин и Петровский – игру «Зенита» и «Динамо»

«Матч ТВ» назвал имена комментаторов 13-го тура Мир РПЛ.

25 октября

«Спартак» – «Оренбург»: Константин Генич, Дмитрий Жичкин;

«Ростов» – «Динамо» Махачкала: Роман Трушечкин;

ЦСКА – «Крылья Советов»: Георгий Черданцев, Александр Аксенов;

26 октября

«Акрон» – «Локомотив»: Артем Шмельков, Петр Коптев;

«Пари НН» – «Балтика»: Олег Пирожков, Дмитрий Быков;

«Краснодар» – «Рубин»: Михаил Моссаковский, Владислав Родников;

«Зенит» – «Динамо»: Михаил Крестинин, Алексей Петровский;

27 октября

«Ахмат» – «Сочи»: Дмитрий Шнякин, Адам Ахмадов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
