  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гафин о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина в «Динамо»: «Слухи не буду комментировать»
3

Гафин о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина в «Динамо»: «Слухи не буду комментировать»

Дмитрйи Гафин не видит смысла обсуждать возможную отставку Валерия Карпина.

В субботу «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре Мир РПЛ.

– Как вы восприняли слова Валерия Георгиевича о готовности уйти с поста тренера после матча в Махачкале?

– Игра со «Спартаком» была в Москве, а не Махачкале. Я готов говорить о ней. А то, что когда‑то где‑то было, на данный момент не вижу смысла обсуждать.

– Матч со «Спартаком» мог стать последним для Карпина?

– Слухи не буду комментировать, – сказал председатель совета директоров «Динамо».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
Дмитрий Гафин
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кричалку «Зенит» – позор российского футбола» фанатов «Балтики» рассмотрит КДК на заседании в пятницу
310 минут назад
Роналду после 2:0 с «Аль-Холудом»: «Вместе мы сражаемся, вместе побеждаем 💪. Спасибо за поддержку»
22 минуты назадФото
Аморим выиграл 36,17% матчей во всех турнирах – это худший показатель среди постоянных тренеров «МЮ» со времен Второй мировой войны
2834 минуты назад
Коман о Роналду: «Выдающийся футболист. Играть с ним – большая честь, смогу рассказать об этом своим детям»
343 минуты назад
КДК в пятницу рассмотрит удаление Станковича в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» приглашен на заседание
946 минут назад
Тренер «Зенита» Оливейра о лимите: «Создавать что-то искусственно – не лучший способ. В России есть очень сильные игроки, которые отлично развиваются и при нынешней конкуренции»
955 минут назад
Первый тур Фэнтези ЛЧ уже завтра! Включайтесь в новый сезон
сегодня, 08:00
Тренер «Зенита» Оливейра о старте в РПЛ: «Не все всегда получается так, как хотим. Главное – делать выводы и трудиться. Уверен, результат будет»
10сегодня, 07:15
Невилл об «МЮ»: «Нельзя занимать 14-15-е места к октябрю, иначе у Аморима будут проблемы. В ближайших матчах нужно срочно побеждать»
42сегодня, 06:59
Поражение ЦСКА и нули «Зенита», крах «МЮ» в дерби, победа «Ливерпуля» на 95-й, 6:0 от «Барсы», золото Угуева и Мельниковой, Германия выиграла Евробаскет, Федотов обменян в «Коламбус» и другие новости
15сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Ташуев о российском футболе: «Мы не играем в еврокубках и варимся в собственном соку, это главная проблема. Непонятно, на каком уровне мы находимся, а в остальном у нас все хорошо»
4 минуты назад
Мбаппе опоздал на сегодняшнюю тренировку «Реала» на 2 минуты
1321 минуту назад
Опорник «Махачкалы» Мубарик пропустит около 3 недель из-за травмы камбаловидной мышцы. Он арендован у «Аль-Айна» до конца сезона
33 минуты назад
Чемпионат Италии. «Комо» примет «Дженоа», «Верона» против «Кремонезе»
94сегодня, 08:01
Кисляк интересен еще одному саудовскому клубу. Ранее 30 млн евро была готова заплатить «Аль-Кадисия» (Sport24)
3сегодня, 07:56
Чемпионат Испании. «Эспаньол» примет «Мальорку»
100сегодня, 07:49
Директор «Акрона» о словах Дзюбы про усиление состава: «Никакого давления или конфликта не было. Мы выполнили практически все запланированное»
сегодня, 07:41
Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Вахды», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
сегодня, 07:30
«Игрок с таким опытом, как Акинфеев, не имеет права так ошибаться». Масалитин о ЦСКА и 0:1 с «Ростовом»
23сегодня, 07:29
Гафин о 9-м месте «Динамо»: «Рассчитываем на большее. Матч со «Спартаком» был лучше, чем предыдущие игры»
8сегодня, 06:40