Гафин о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина в «Динамо»: «Слухи не буду комментировать»
Дмитрйи Гафин не видит смысла обсуждать возможную отставку Валерия Карпина.
В субботу «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре Мир РПЛ.
– Как вы восприняли слова Валерия Георгиевича о готовности уйти с поста тренера после матча в Махачкале?
– Игра со «Спартаком» была в Москве, а не Махачкале. Я готов говорить о ней. А то, что когда‑то где‑то было, на данный момент не вижу смысла обсуждать.
– Матч со «Спартаком» мог стать последним для Карпина?
– Слухи не буду комментировать, – сказал председатель совета директоров «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости