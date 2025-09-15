Гафин о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина в «Динамо»: «Слухи не буду комментировать»

Дмитрйи Гафин не видит смысла обсуждать возможную отставку Валерия Карпина.

В субботу «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре Мир РПЛ .

– Как вы восприняли слова Валерия Георгиевича о готовности уйти с поста тренера после матча в Махачкале?

– Игра со «Спартаком» была в Москве , а не Махачкале. Я готов говорить о ней. А то, что когда‑то где‑то было, на данный момент не вижу смысла обсуждать.

– Матч со «Спартаком» мог стать последним для Карпина?

– Слухи не буду комментировать, – сказал председатель совета директоров «Динамо».