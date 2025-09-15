Гафин о 9-м месте «Динамо»: «Рассчитываем на большее. Матч со «Спартаком» был лучше, чем предыдущие игры»

Дмитрий Гафин оценил 9-е место «Динамо» после 8 туров Мир РПЛ.

— У команды 9 очков в 8 матчах. Как оцените такой результат?

— Мы рассчитываем на большее. Говорили и внутри клуба, и с главным тренером [Карпиным ] об этом. Понимаем, что у команды есть проблемы в игре и с набором очков, мы это осознаем. Важно анализировать причины и совместно улучшать ситуацию. И матч со «Спартаком » (2:2) был лучше, чем предыдущие игры.

— Цель на сезон остается прежней?

— До конца чемпионата и розыгрыша Кубка еще очень много игр. Мы сейчас говорим не о конечных целях, а о том, как в ближайшее время улучшить результат, — сказал председатель совета директоров «Динамо ».