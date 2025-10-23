  • Спортс
9

Писарев о «Локомотиве»: «Выглядят командой, которая может быть чемпионом. Они становятся сильнее и могут не наступить на прошлогодние грабли»

Николай Писарев считает, что «Локомотив» сможет побороться за золото в Мир РПЛ.

«Локомотив» стабилен в выборе тренера и состава последние сезоны. Усилились опытными игроками. Команда становится сильнее и может не наступить на прошлогодние грабли.

Сейчас железнодорожники выглядят командой, которая может стать чемпионом. Но после паузы всякое может произойти. Про «Спартак» после первой части прошлого сезона тоже так говорили.

Вряд ли «Локо» доиграет сезон без поражений. Год, возможно. Да и вряд ли есть такая цель. Иногда такие серии могут только давить», – сказал тренер сборной России Писарев.

После 12 туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков и не проиграв ни в одном матче чемпионата.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
