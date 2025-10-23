Писарев о «Локомотиве»: «Выглядят командой, которая может быть чемпионом. Они становятся сильнее и могут не наступить на прошлогодние грабли»

Николай Писарев считает, что «Локомотив» сможет побороться за золото в Мир РПЛ.

«Локомотив» стабилен в выборе тренера и состава последние сезоны. Усилились опытными игроками. Команда становится сильнее и может не наступить на прошлогодние грабли.

Сейчас железнодорожники выглядят командой, которая может стать чемпионом. Но после паузы всякое может произойти. Про «Спартак » после первой части прошлого сезона тоже так говорили.

Вряд ли «Локо » доиграет сезон без поражений. Год, возможно. Да и вряд ли есть такая цель. Иногда такие серии могут только давить», – сказал тренер сборной России Писарев.

После 12 туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РПЛ , набрав 26 очков и не проиграв ни в одном матче чемпионата.