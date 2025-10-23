Рауль: «Куртуа играет великолепно, но Касильяс намного лучше, он легенда «Реала». Время расставит каждого на свои места»

Рауль считает, что Икер Касильяс был сильнее, чем Тибо Куртуа.

«Касильяс – легенда «Реала».

Куртуа хорош, он играет великолепно, и время расставит каждого на свои места, но Икер намного лучше», – сказал бывший нападающий «Реала».

Предраг Миятович: «Куртуа – лучший вратарь в истории «Реала» при всем уважении к Касильясу»