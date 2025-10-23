  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник «Байера» Гарсия об обмене футболками с Дембеле после 2:7: «Я бы не просил об этом после 7 пропущенных мячей, я очень зол. Для меня Усман лучший, его майка – нечто особенное»
Защитник «Байера» Гарсия об обмене футболками с Дембеле после 2:7: «Я бы не просил об этом после 7 пропущенных мячей, я очень зол. Для меня Усман лучший, его майка – нечто особенное»

Алеиш Гарсия объяснил, почему обменялся футболками с Усманом Дембеле после 2:7.

«Байер» уступил «ПСЖ» со счетом 2:7 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Француз отметился в матче голом.

Защитник немецкого клуба подчеркнул, что договоренность об обмене была достигнута до начала игры. Он добавил, что не стал бы просить футболку соперника после столь тяжелого поражения.

«Потому что я все еще очень зол. После семи пропущенных мячей я, возможно, уже бы об этом не просил.

Для меня он лучший. Он играет и справа, и слева, внутри и вне [штрафной]. Именно поэтому эта футболка для меня – нечто особенное», – сказал Гарсия.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
