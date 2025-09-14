Гендиректор «Динамо» выразил доверие Карпину: «Он зарекомендовал себя своей карьерой. Вопрос не эмоций, а совместной работы»
В «Динамо» выразили доверие Валерию Карпину.
«Вопрос не эмоций, а совместной работы. У нас с Валерием Георгиевичем Карпиным длительный контракт.
Это тренер, который своей карьерой себя зарекомендовал, поэтому мы работаем вместе на общий результат. У нас общие задачи, и для их решения необходимо доверять друг другу», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Московский клуб набрал 9 очков в 8 матчах и идет на 8-м месте в таблице Мир РПЛ.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости