  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Динамо» выразил доверие Карпину: «Он зарекомендовал себя своей карьерой. Вопрос не эмоций, а совместной работы»
Гендиректор «Динамо» выразил доверие Карпину: «Он зарекомендовал себя своей карьерой. Вопрос не эмоций, а совместной работы»

В «Динамо» выразили доверие Валерию Карпину.

«Вопрос не эмоций, а совместной работы. У нас с Валерием Георгиевичем Карпиным длительный контракт.

Это тренер, который своей карьерой себя зарекомендовал, поэтому мы работаем вместе на общий результат. У нас общие задачи, и для их решения необходимо доверять друг другу», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Московский клуб набрал 9 очков в 8 матчах и идет на 8-м месте в таблице Мир РПЛ.

