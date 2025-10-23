Онопко о россиянах в Европе: «Там есть конкуренция, надо бороться. В России зарплаты неплохие – не все согласятся на понижение, как Кузяев»

Виктор Онопко объяснил, почему российские игроки не стремятся уехать в Европу.

– Ваше поколение было золотым в российской истории – вы, Карпин, Шалимов, Канчельскис, Мостовой и многие другие блистали в Европе. Сейчас же у нас там на виду только Головин. О чем это говорит? Нынешняя футбольная молодежь не сравнится с вами?

– Вы же говорите, что молодежь хочет уезжать. Уехал в хороший чемпионат Арсен Захарян, но у него не пошло – сначала была адаптация, потом травмы. Чалов тоже хотел уехать и сделал это.

Там есть конкуренция, надо бороться. Головин же – футболист, который очень многого добился. Он стабилен, и это хороший показатель. Он всегда на виду, о нем говорят, он вызывается в сборную.

Почему не уезжают? В России зарплаты неплохие. Возьмем тот же ЦСКА, когда я там работал. Там были Игнашевич, Березуцкие, Дзагоев, Щенников – человек шесть регулярно играли в сборной. Но они не уехали, хотя, может быть, у них были предложения. Потому что играли в хорошем чемпионате, в хорошей команде, в Лиге чемпионов, у них тут дом, родители, хорошие зарплаты. Зачем им куда-то ехать?

Уехать наши футболисты в Европу могут. Но не все согласятся пойти на понижение зарплаты, как Кузяев, – сказал тренер «Ростова» и сборной России.