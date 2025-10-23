Дегтярев о смерти Шустикова: «Легенда. В его времена составы ведущих клубов формировались из воспитанников, которые становились звездами с мировым именем, оставаясь верными команде»

Михаил Дегтярев отреагировал на смерть Виктора Шустикова.

Бывший защитник «Торпедо » и сборной СССР ушел из жизни в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

«Виктор Михайлович Шустиков – легенда отечественного футбола, человек, который олицетворял верность клубу и высочайший уровень мастерства. Он стал чемпионом СССР , серебряным призером чемпионата Европы, участником мирового первенства, а после завершения карьеры проявил себя как талантливый тренер и управленец в родной команде.

Когда уходят такие гранды, всегда вспоминается их эпоха, большие спортивные победы прошлого. Во времена Шустикова составы наших ведущих клубов формировались преимущественно из собственных воспитанников, которые благодаря тренерам и любви болельщиков становились блестящими звездами с мировым именем, оставаясь верными команде на протяжении всей карьеры.

Именно в этот период и при таком спортивном воспитании наш футбол достиг высот, которыми мы гордимся и сегодня. В память о наших легендарных игроках прошлого, их вкладе мы возродим все лучшее из их наследия, из той школы», – сказал министр спорта России.