Гришин об ошибке Акинфеева с «Ростовом»: «Что-то замкнуло в голове, на Игоря это не похоже. Он готов выбивать мяч, даже если его просят разыгрывать»

Александр Гришин отреагировал на ошибку Игоря Акинфеева в матче с «Ростовом».

ЦСКА уступил ростовчанам (0:1) в 8-м туре Мир РПЛ .

Вратарь армейцев, находясь под прессингом, попытался первым касанием отдать мяч через центральную зону Ивану Облякову, Хавбек дончан Константин Кучаев перехватил передачу и поразил ворота армейцев.

«Нехарактерная ошибка для Акинфеева . Я знаю, что он готов выбивать мяч, даже если его просят разыгрывать.

Почему он здесь сыграл так? Я немного не понял. Наверное, хотел сохранить мяч. На Игоря это не похоже. Возможно, недооценил ситуацию.

Что‑то замкнуло в голове. Бывает такое», – сказал бывший футболист ЦСКА .