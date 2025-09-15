Гришин об ошибке Акинфеева с «Ростовом»: «Что-то замкнуло в голове, на Игоря это не похоже. Он готов выбивать мяч, даже если его просят разыгрывать»
Александр Гришин отреагировал на ошибку Игоря Акинфеева в матче с «Ростовом».
ЦСКА уступил ростовчанам (0:1) в 8-м туре Мир РПЛ.
Вратарь армейцев, находясь под прессингом, попытался первым касанием отдать мяч через центральную зону Ивану Облякову, Хавбек дончан Константин Кучаев перехватил передачу и поразил ворота армейцев.
«Нехарактерная ошибка для Акинфеева. Я знаю, что он готов выбивать мяч, даже если его просят разыгрывать.
Почему он здесь сыграл так? Я немного не понял. Наверное, хотел сохранить мяч. На Игоря это не похоже. Возможно, недооценил ситуацию.
Что‑то замкнуло в голове. Бывает такое», – сказал бывший футболист ЦСКА.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
