  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Круговой об ошибке Акинфеева в матче с «Ростовом»: «Не нужно делать акцент на Игоре – все ошибаются, это футбол»
0

Круговой об ошибке Акинфеева в матче с «Ростовом»: «Не нужно делать акцент на Игоре – все ошибаются, это футбол»

Данил Круговой поддержал Игоря Акинфеева после матча РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Вратарь ЦСКА, находясь под прессингом, попытался первым касанием отдать мяч через центральную зону Ивану Облякову, Хавбек дончан Константин Кучаев перехватил передачу и поразил ворота армейцев.

— Челестини сказал, что за гол надо винить его, а не Акинфеева. Действительно это результат скорее командных действий?

— Мы стараемся разыгрывать мяч. У нас было несколько вариантов розыгрыша. Я не думаю, что нужно делать акцент на Игоре, потому что у всех бывает, все ошибаются, это футбол. И у нас было достаточно времени, чтобы реабилитироваться и забить, но, к сожалению, не смогли, — сказал защитник ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoИгорь Акинфеев
logoЦСКА
logoРостов
logoДанил Круговой
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Круговой о 0:1 с «Ростовом»: «ЦСКА играл очень плохо, ничего не получилось. Хочется извиниться перед болельщиками – они совсем другое ожидали увидеть»
1вчера, 21:37
Челестини после 0:1 с «Ростовом»: «Ошибка Акинфеева – ошибка тренера, я просил его так играть. Игорю нравится такой футбол»
19вчера, 20:51
Акинфеев не допускал результативных ошибок в РПЛ с октября 2020 года – это была его самая длинная серия в карьере
20вчера, 17:14
Главные новости
Салах – рекордсмен «Ливерпуля» по забитым пенальти (35) в чемпионате Англии
121 минуту назад
Проверьте, как вы разбираетесь в европейском футболе – в Пикере Спортса’’ в телеграме
вчера, 23:00Тесты и игры
«МЮ» при Амориме выступает в АПЛ хуже всех остальных 16 клубов, игравших в обоих сезонах. Манкунианцы набрали 31 очко в 31 матче и пропустили на 13 голов больше, чем забили
62вчера, 21:48
Флик про 6:0 с «Валенсией»: «Барселона» сыграла великолепно на всех позициях. Идеальные три очка. Все бились и получали удовольствие на поле»
17вчера, 21:34
«Барселона» обыграла «Валенсию» 6:0, 5:0 и 7:1 в 2025 году. Каталонцы впервые с 2010-го забили одному сопернику 18+ голов за год
37вчера, 21:22
До старта Лиги чемпионов – 2 дня. У вас все меньше времени на сбор команды в Основе Спортса’’
вчера, 21:10Тесты и игры
У «Барселоны» 3 победы и ничья с начала сезона. Команда Флика отстает от «Реала» на 2 очка
60вчера, 20:59
Чемпионат Испании. «Барселона» забила 6 голов «Валенсии», «Осасуна» победила «Райо», «Бетис» сыграл вничью с «Леванте»
95вчера, 20:54
«Барселона» разнесла «Валенсию» – 6:0! Левандовски, Фермин и Рафинья сделали дубли, у Рэшфорда ассист, у Ольмо две голевые
418вчера, 20:53
Челестини после 0:1 с «Ростовом»: «Ошибка Акинфеева – ошибка тренера, я просил его так играть. Игорю нравится такой футбол»
19вчера, 20:51
Ко всем новостям
Последние новости
Осинькин о 0:2 с «Крыльями»: «Сочи» играет очень медленно. Команда только формируется»
36 минут назад
У Тикнизяна 1-е голевое действие за «Црвену Звезду» – в 9-м матче: ассист против «Железничар Панчево»
54 минуты назад
Газзаев о «Балтике» и 0:0 с «Зенитом»: «Для команды Талалаева нет авторитетов! Показывают прочную игру, виден свой стиль»
1сегодня, 01:44
Адиев о 2:0 с «Сочи»: «Крылья» немного потеряли игровой тонус из‑за паузы на матчи сборных. Было много длинных передач, не успевали в подборах»
сегодня, 01:32
Три игрока «Барсы» с дублями в матче Ла Лиги впервые за 8 лет. В 2018-м по 2 гола забили трое из «Реала»
1сегодня, 01:18
Карточку новичка Месси из коллекции Panini сезона-2004/05 продали за рекордные 1,5 млн долларов
8вчера, 22:05
Аллегри после 1:0 с «Болоньей»: «Милану» нужно работать над игрой в обороне, наша цель – вернуться в ЛЧ. Меньян вряд ли сыграет с «Удинезе» – его икроножная мышца вызывает опасения»
3вчера, 21:59
Рафинья и Левандовски – первые в истории Ла Лиги одноклубники, забившие по 2 гола после выхода на замену
2вчера, 21:58
Кин о Шоу при 1-м голе «Сити»: «Он годами избегает наказания за убийства – недопустимо, когда футболиста сборной с сотней матчей за плечами так обыгрывают. «МЮ» уступает, но уходит с поля без единой желтой»
9вчера, 21:58
Круговой о 0:1 с «Ростовом»: «ЦСКА играл очень плохо, ничего не получилось. Хочется извиниться перед болельщиками – они совсем другое ожидали увидеть»
1вчера, 21:37