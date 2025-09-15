Круговой об ошибке Акинфеева в матче с «Ростовом»: «Не нужно делать акцент на Игоре – все ошибаются, это футбол»

Данил Круговой поддержал Игоря Акинфеева после матча РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Вратарь ЦСКА, находясь под прессингом, попытался первым касанием отдать мяч через центральную зону Ивану Облякову, Хавбек дончан Константин Кучаев перехватил передачу и поразил ворота армейцев.

— Челестини сказал, что за гол надо винить его, а не Акинфеева. Действительно это результат скорее командных действий?

— Мы стараемся разыгрывать мяч. У нас было несколько вариантов розыгрыша. Я не думаю, что нужно делать акцент на Игоре, потому что у всех бывает, все ошибаются, это футбол. И у нас было достаточно времени, чтобы реабилитироваться и забить, но, к сожалению, не смогли, — сказал защитник ЦСКА.