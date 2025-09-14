  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА после ошибки Акинфеева пропустил от «Ростова». Пас вратаря через центр перехватил Кучаев
42

ЦСКА после ошибки Акинфеева пропустил от «Ростова». Пас вратаря через центр перехватил Кучаев

Игорь Акинфеев допустил результативную ошибку в игре с «Ростовом».

На 7-й минуте игры 8-го тура Мир РПЛ голкипер ЦСКА, находясь под прессингом, попытался первым касанием отдать мяч через центральную зону Ивану Облякову.

Константин Кучаев сумел перехватить передачу и поразить ворота армейцев – 1:0.

«Ростов» – ЦСКА. 1:0 – Кучаев забил после ошибки Акинфеева. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
