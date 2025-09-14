ЦСКА после ошибки Акинфеева пропустил от «Ростова». Пас вратаря через центр перехватил Кучаев
Игорь Акинфеев допустил результативную ошибку в игре с «Ростовом».
На 7-й минуте игры 8-го тура Мир РПЛ голкипер ЦСКА, находясь под прессингом, попытался первым касанием отдать мяч через центральную зону Ивану Облякову.
Константин Кучаев сумел перехватить передачу и поразить ворота армейцев – 1:0.
«Ростов» – ЦСКА. 1:0 – Кучаев забил после ошибки Акинфеева. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
