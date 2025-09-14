  • Спортс
  • Челестини после 0:1 с «Ростовом»: «Ошибка Акинфеева – ошибка тренера, я просил его так играть. Игорю нравится такой футбол»
12

Челестини после 0:1 с «Ростовом»: «Ошибка Акинфеева – ошибка тренера, я просил его так играть. Игорю нравится такой футбол»

Фабио Челестини винит себя в ошибке Игоря Акинфеева.

ЦСКА уступил «Ростову» на выезде (0:1) в 8-м туре Мир РПЛ. Армейцы пропустили после того, как передача Акинфеева через центральную зону была перехвачена.

Акинфеев допустил ошибку. Из‑за чего это произошло?

– Игорю нравится играть в такой футбол. Это единственная ошибка в матче, которая у меня не вызывает досаду. Ошибка Игоря – ошибка тренера. Я просил его так играть. Такая ошибка была и у Торопа в Кубке, но там была ничья. Команда так плохо не играла. Через два дня мы должны показать, что эта игра всего лишь несчастный случай.

Сегодня ЦСКА мог установить рекорд. Обсуждали его?

– Я работаю с июня. Если можно установить рекорд, то это хорошо, но главное итоговый результат. Не обсуждал его. Сегодня мы этого не заслуживали.

Будет ли наказание за удаление?

– Судейство я не обсуждаю. Игроки сами себя наказали. Они не смогут играть в следующем матче. Действия Милана я не видел, это было, наверное, естественное движение. Это не была агрессия, это не драка. Если судья так решил, значит я не обсуждаю. С Матеусом нужно поговорить, что если у него есть желтая карточка, то фолить так, наверное, не нужно, – сказал главный тренер ЦСКА. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
