«Игрок с таким опытом, как Акинфеев, не имеет права так ошибаться». Масалитин о ЦСКА и 0:1 с «Ростовом»

Валерий Масалитин раскритиковал Игоря Акинфеева за ошибку в игре с «Ростовом» (0:1).

Вратарь ЦСКА, находясь под прессингом, попытался первым касанием отдать мяч через центральную зону Ивану Облякову, Хавбек дончан Константин Кучаев перехватил передачу и поразил ворота армейцев.

«Игрок с таким опытом, как Акинфеев , не имеет права так ошибаться. Естественно, это его ошибка, но потом он исправился во втором тайме — оставил ногу и среагировал на удар Голенкова в конце.

А что касается удаления Гайича , ну отмахнулся, попал в грудь — желтая карточка. Там что, кровь пошла?» — сказал бывший нападающий ЦСКА.