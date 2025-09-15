«Игрок с таким опытом, как Акинфеев, не имеет права так ошибаться». Масалитин о ЦСКА и 0:1 с «Ростовом»
Валерий Масалитин раскритиковал Игоря Акинфеева за ошибку в игре с «Ростовом» (0:1).
Вратарь ЦСКА, находясь под прессингом, попытался первым касанием отдать мяч через центральную зону Ивану Облякову, Хавбек дончан Константин Кучаев перехватил передачу и поразил ворота армейцев.
«Игрок с таким опытом, как Акинфеев, не имеет права так ошибаться. Естественно, это его ошибка, но потом он исправился во втором тайме — оставил ногу и среагировал на удар Голенкова в конце.
А что касается удаления Гайича, ну отмахнулся, попал в грудь — желтая карточка. Там что, кровь пошла?» — сказал бывший нападающий ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
