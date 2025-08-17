Агент Батракова: «Локомотив» не продаст лучшего игрока даже за баснословную сумму. Есть надежда вернуться на лидирующие позиции. Следующим летом появятся отступные»

Агент Алексея Батракова заявил, что «Локо» не продаст игрока ни за какие деньги.

20‑летний полузащитник был назван самым дорогим футболистом Мир РПЛ по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Его трансферную стоимость оценили в диапазоне от 38 до 44 млн евро.

Сегодня стало известно, что к игроку «Локомотива» сохраняет интерес «Манчестер Сити».

«Стоимость игрока настолько нестабильна… Но если оценивать ситуацию в моменте, то, конечно, у Алексея потрясающий дебютный сезон, а во втором сезоне он также подтверждает свой уровень и по качеству игры в целом, и по результативности. Для центрального полузащитника это очень достойная результативность. Поэтому, конечно, сегодня у Батракова стоимость высокая.

Мы также понимаем, что команда находится на первом месте. Это тоже добавляет к его стоимости. Команда на первом месте, а сам он ее лидер, он вносит основной вклад в то, чтобы «Локомотив» находился наверху. Потому, конечно, это дорого.

Однако на данный момент «Локомотив» не рассматривал бы продажу вообще. Есть все‑таки надежда, что с учетом анализа ошибок прошлого сезона в этом сезоне можно побороться и вернуться на лидирующие позиции. Что было озвучено перед началом сезона. И получив даже существенные деньги за игрока, но понимать, что без Алексея задача будет архисложно выполнена… Я думаю, что на сегодняшний день руководство «Локомотива » не пойдет на то, чтобы продавать лучшего игрока даже за баснословную сумму.

А если говорить, за какую могут отдать Алексея следующим летом, то тут все очень просто. Со следующего сезона для европейских клубов появится опция buy‑out, возможность активации трансфера за сумму отступных. Называть ее не буду, но она фигурировала в печати», – сказал агент Владимир Кузьмичев .