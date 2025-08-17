Агент Батракова: «Скауты «Ман Сити» анализируют Алексея, это не секрет. До разговоров об интересе или до оффера еще далековато»

Агент Алексея Батракова отреагировал на информацию об интересе «Манчестер Сити».

«Я видел заметку про интерес «Сити» к Батракову.

Дело в том, что скауты «Манчестер Сити » анализируют Алексея . Однако это ни для кого не секрет. Так было еще в прошлом сезоне.

Говорить об интересе или о том, что клуб прислал оффер... До этого еще далековато», – сказал агент Владимир Кузьмичев

Ранее стало известно, что «Ман Сити» сохраняет интерес к Батракову, а скауты City Football Group связывались с окружением игрока. Также отмечалось, что переход в «Сити» возможен через третий клуб.