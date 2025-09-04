  • Спортс
8

Агент Батракова опроверг возможный трансфер в «Бешикташ»: «Турецкие клубы не рассматриваем в ближайшем будущем»

Агент Алексея Батракова опроверг потенциальный трансфер игрока в «Бешикташ».

Ранее Fotomaç cообщил, что турецкий клуб работает над подписанием полузащитника «Локомотива».

«Информация о возможном переходе Алексея в «Бешикташ» не соответствует действительности.

И турецкие клубы в ближайшем будущем точно не рассматриваем», – сказал агент Владимир Кузьмичев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoМатч ТВ
Владимир Кузьмичев
logoвысшая лига Турция
logoБешикташ
