Агент Батракова опроверг возможный трансфер в «Бешикташ»: «Турецкие клубы не рассматриваем в ближайшем будущем»
Агент Алексея Батракова опроверг потенциальный трансфер игрока в «Бешикташ».
Ранее Fotomaç cообщил, что турецкий клуб работает над подписанием полузащитника «Локомотива».
«Информация о возможном переходе Алексея в «Бешикташ» не соответствует действительности.
И турецкие клубы в ближайшем будущем точно не рассматриваем», – сказал агент Владимир Кузьмичев.
Нули России с Иорданией – как вам?9212 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости