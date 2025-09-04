Агент Батракова опроверг возможный трансфер в «Бешикташ»: «Турецкие клубы не рассматриваем в ближайшем будущем»

Агент Алексея Батракова опроверг потенциальный трансфер игрока в «Бешикташ».

Ранее Fotomaç cообщил , что турецкий клуб работает над подписанием полузащитника «Локомотива ».

«Информация о возможном переходе Алексея в «Бешикташ» не соответствует действительности.

И турецкие клубы в ближайшем будущем точно не рассматриваем», – сказал агент Владимир Кузьмичев .