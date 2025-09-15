КДК в пятницу рассмотрит удаление Станковича в матче с «Динамо». Тренер «Спартака» приглашен на заседание

КДК в пятницу рассмотрит удаление Деяна Станковича в матче с «Динамо».

Встреча «Динамо» и «Спартака» в 8-м туре Мир РПЛ в субботу завершилась со счетом 2:2. Главный тренер красно-белых получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес судьи в конце 1-го тайма.

«По этому матчу рассмотрим удаление главного тренера «Спартака» Деяна Станковича за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра, удаление тренера «Спартака» Бривио за выход на поле в момент остановки игры в конфронтационной манере.

Станкович в обязательном порядке приглашен на заседание, в четверг «Спартак» играет на Кубок, поэтому назначили заседание на пятницу.

В приглашении указано, чтобы тренер присутствовал очно, но если будет серьезная уважительная причина, тогда проведем по ВКС (видеоконференцсвязи – Спортс’‘)», – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.