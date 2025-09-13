Сакич про удаление Станковича: «Он разозлился, потому что не был зафиксирован фол, «Спартак» сразу пропускает гол. Арбитр поступил неправильно, не свистнув в тот момент»

Ненад Сакич объяснил недовольство Деяна Станковича, приведшее к удалению.

Главный тренер «Спартака» получил красную карточку после второго гола «Динамо », который забил Бителло на 3-й добавленной к первому тайму минуте. Результативная атака бело-голубых началась с того, что игрок красно-белых Маркиньос Коста упал у штрафной площади соперника в результате борьбы с защитником Хуаном Касересом. Во время атаки бразилец лежал на газоне, судья Егор Егоров нарушения правил не усмотрел.

– Он разозлился, потому что не был зафиксирован фол, мы сразу пропускаем гол. Все мы люди, мы все живем этими эмоциями. В этой ситуации он разозлился, это большой стресс.

– Правильно ли, что ключевой момент матча – эпизод с падением Маркиньоса?

– По поводу арбитра – если мы возьмем то, как он свистел эпизоды до и после эпизода, то, очевидно, был фол на Маркиньосе. После этого мы пропускаем гол. Арбитр поступил неправильно, не свистнув в тот момент, – сказал ассистент главного тренера «Спартака ».