  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сакич про удаление Станковича: «Он разозлился, потому что не был зафиксирован фол, «Спартак» сразу пропускает гол. Арбитр поступил неправильно, не свистнув в тот момент»
50

Сакич про удаление Станковича: «Он разозлился, потому что не был зафиксирован фол, «Спартак» сразу пропускает гол. Арбитр поступил неправильно, не свистнув в тот момент»

Ненад Сакич объяснил недовольство Деяна Станковича, приведшее к удалению.

Главный тренер «Спартака» получил красную карточку после второго гола «Динамо», который забил Бителло на 3-й добавленной к первому тайму минуте. Результативная атака бело-голубых началась с того, что игрок красно-белых Маркиньос Коста упал у штрафной площади соперника в результате борьбы с защитником Хуаном Касересом. Во время атаки бразилец лежал на газоне, судья Егор Егоров нарушения правил не усмотрел.

– Он разозлился, потому что не был зафиксирован фол, мы сразу пропускаем гол. Все мы люди, мы все живем этими эмоциями. В этой ситуации он разозлился, это большой стресс.

– Правильно ли, что ключевой момент матча – эпизод с падением Маркиньоса?

– По поводу арбитра – если мы возьмем то, как он свистел эпизоды до и после эпизода, то, очевидно, был фол на Маркиньосе. После этого мы пропускаем гол. Арбитр поступил неправильно, не свистнув в тот момент, – сказал ассистент главного тренера «Спартака».

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4971 голос
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoНенад Сакич
logoМаркиньос Коста
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
Егор Егоров
logoсудьи
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
🔥 «Ювентус» дожал «Интер» – 4:3! Аджич забил из-за штрафной на 91-й, у Тюрамов голы, у Чалханоглу дубль, у Йылдыза 1+1, у Бремера 0+2
2127 минут назад
«Интер» проиграл 2 из 3 матчей в Серии А при Киву
47 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Интер» – 4:3, «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Милан» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
238 минут назад
Станкович удален за «использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра», тренер вратарей «Спартака» Бривио – за «выход на поле в конфронтационной манере»
1222 минуты назад
Сакич про 2:2 с «Динамо»: «Спартак» создал больше моментов и заслуживал победы больше, чем соперник. Ливай попал в перекладину, был момент у Угальде, Солари мог забивать»
1232 минуты назад
На ТВ «Реала» заявили, что клуб обратится в ФИФА «из-за судейских ошибок в этом и прошлом сезонах Ла Лиги»
3832 минуты назад
У Кейна 66 голов в 66 матчах Бундеслиги. Форвард «Баварии» забил все 15 пенальти в лиге
1046 минут назад
Гендиректор «Динамо» о том, мог ли матч со «Спартаком» стать последним для Карпина: «Не думаю. У тренера долгосрочный контракт, у нас с ним серьезные планы на будущее»
1052 минуты назад
Карпин считает, что «Динамо» скорее потеряло 2 очка со «Спартаком», чем набрало 1: «В интенсивности мы были лучше. Но Макаров начинает атаку тем, что сбивает Рубенса. Это что?»
5155 минут назад
Дзюба забил 244-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» реализовал пенальти в игре с «Краснодаром»
8сегодня, 17:02
Ко всем новостям
Последние новости
У «Ювентуса» 3 победы на старте сезона – сегодня 4:3 с «Интером»
29 секунд назад
«Бавария» – «Гамбург». 5:0 – Кейна дубль и пас, Гнабри, Павлович и Диас тоже забили! Онлайн-трансляция
51 минуту назадLive
«Фиорентина» – «Наполи». Де Брюйне, Кин, Мактоминей, Джеко играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
2 минуты назад
Гендиректору «Динамо» понравилось судейство в дерби: «Было давление со стороны игроков и тренерского штаба «Спартака», но Егоров с ним отлично справился»
48 минут назад
Мэддисон об отмененном голе «Тоттенхэма»: «Решения судей и ВАР шокируют на старте сезона. В дальнейшем ни один угловой не обойдется без свистка арбитра за какой-нибудь фол»
19 минут назадФото
«Брентфорд» – «Челси». Энцо, Гиттенс, Жоао Педро играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
315 минут назад
Пономарев об удалении Станковича в матче с «Динамо»: «Деян повел себя как дешевый пижон. Пару игр за несдержанное поведение ему должны дать»
421 минуту назад
Джикия забил первый гол за «Антальяспор» – победный в игре с «Самсунспором» в чемпионате Турции
531 минуту назад
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Шарлотт», «Атланта» Миранчука примет «Коламбус Крю», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Реал Солт Лейк» на выезде
352 минуты назад
В ворота «Краснодара» назначили пенальти после ВАР в игре с «Акроном» – Оласа ударил Севикяна локтем по лицу. Экс-судья Федотов поддержал решение
13сегодня, 17:02Фото