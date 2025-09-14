  • Спортс
  Мостовой о красной Станковича: «Деяна накажут, а «Спартак» без него все выиграет – сколько таких случаев было! Не сказал бы, что удаление будет во вред команде»
Мостовой о красной Станковича: «Деяна накажут, а «Спартак» без него все выиграет – сколько таких случаев было! Не сказал бы, что удаление будет во вред команде»

Александр Мостовой высказался о потенциальном отстранении Деяна Станковича.

Тренер «Спартака» получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2) в Мир РПЛ.

– Что скажете о вчерашнем удалении Станковича в дерби? Насколько позволительно такое поведение?

– Ясно, что такое поведение непозволительно, тем более это не в первый раз. В нашем чемпионате постоянно такое происходит.

В последнее время Станкович был спокоен. Вроде все нормально, «Спартак» поднимается наверх, контракт у него хороший. Ничего не должно вызывать возмущений. С другой стороны, все люди разные… Значит, он такой.

Я бы не сказал, что удаление будет во вред команде. «Спартак» может взять и выиграть все матчи, в которых Станкович будет дисквалифицирован. Сколько таких случаев было! Станковича накажут, а «Спартак» без него все выиграет, – сказал экс-полузащитник красно-белых.

