«Динамо» отказалось от розыгрыша в своей штрафной – практически не было обрезов, и «Спартак» не мог накрывать». Кобелев об игре бело-голубых

Андрей Кобелев отметил прогресс в игре «Динамо».

— После игры в Махачкале (0:1) команду Карпина не критиковал только ленивый. В матче со «Спартаком» (2:2) прогресс был очевиден?

— Да, команда выглядела намного лучше. Почему? Одна из причин: бело-голубые отказались от розыгрыша в своей штрафной. Поэтому практически не было обрезов, и красно-белые не могли накрывать хозяев.

А вот подопечные Станковича, напротив, пару раз ошиблись на своей половине поля, просто динамовцы их за это не наказали, – сказал экс-тренер «Динамо ».