«Динамо» отказалось от розыгрыша в своей штрафной – практически не было обрезов, и «Спартак» не мог накрывать». Кобелев об игре бело-голубых
Андрей Кобелев отметил прогресс в игре «Динамо».
— После игры в Махачкале (0:1) команду Карпина не критиковал только ленивый. В матче со «Спартаком» (2:2) прогресс был очевиден?
— Да, команда выглядела намного лучше. Почему? Одна из причин: бело-голубые отказались от розыгрыша в своей штрафной. Поэтому практически не было обрезов, и красно-белые не могли накрывать хозяев.
А вот подопечные Станковича, напротив, пару раз ошиблись на своей половине поля, просто динамовцы их за это не наказали, – сказал экс-тренер «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
