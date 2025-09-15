«Динамо» получит за Карраскаля второй транш от «Фламенго» в 2026 году
Стало известно, когда «Динамо» получит за трансфер Хорхе Карраскаля второй денежный транш от «Фламенго».
«По трансферу Карраскаля будет еще один транш от «Фламенго». Мы его получим в 2026 году. Первый транш уже благополучно пришел», – сказал гендиректор бело-голубых Павел Пивоваров.
Ранее «Динамо» получило большую часть денег за продажу вингера. 3 августа Карраскаль перешел во «Фламенго» за 12 млн евро.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
