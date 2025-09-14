  • Спортс
  Гафин о матче со «Спартаком»: «У «Динамо» нет претензий к арбитру Егорову. Возможно, какие-то погрешности были, но он справился»
Гафин о матче со «Спартаком»: «У «Динамо» нет претензий к арбитру Егорову. Возможно, какие-то погрешности были, но он справился»

Дмитрий Гафин оценил судейство в матче «Динамо» – «Спартак» (2:2).

Встречу 8-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым.

«Работа судьи Егорова на матче «Динамо» – «Спартак»? Думаю, он справился. Это молодой арбитр, и когда-то надо начинать работать на больших матчах.

Возможно, какие-то погрешности были, но у нас нет претензий к Егорову», – сказал председатель совета директоров «Динамо».

