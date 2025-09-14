Акинфеев не допускал результативных ошибок в РПЛ с октября 2020 года – это была его самая длинная серия в карьере

У Игоря Акинфеева почти 5 лет не было результативных ошибок в Мир РПЛ.

Сегодня голкипер ЦСКА пропустил от «Ростова » после того, как его передача через центральную зону была перехвачена.

До этого в последний раз Акинфеев совершал голевую ошибку в октябре 2020 года. Тогда его неудачные действия помогли забить тульскому «Арсеналу».

Почти пять лет без результативных ошибок в РПЛ – самый длинный отрезок в карьере Акинфеева .