Круговой о 0:1 с «Ростовом»: «ЦСКА играл очень плохо, ничего не получилось. Хочется извиниться перед болельщиками – они совсем другое ожидали увидеть»
Данил Круговой недоволен игрой ЦСКА в матче с «Ростовом».
В 8-м туре Мир РПЛ армейцы уступили «Ростову» в гостях со счетом 0:1.
«Очень плохо и начали, и играли. Ничего не получилось. Вроде готовились, разбирали соперника. Но готовились к одному, а получилось совершенно по‑другому. И то, что отрабатывали, можно сказать, не получилось. Поэтому и много потерь было, много брака.
И, конечно, хочется извиниться перед болельщиками, потому что они ожидали совсем другое увидеть. Но любая серия заканчивается. Неприятно, что именно сейчас, но надо двигаться дальше и в следующей игре обязательно реабилитироваться», – сказал защитник ЦСКА.
