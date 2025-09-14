Тренер «Ростова» Альба про 1:0 с ЦСКА: «Настоящие мужики сегодня были на поле. Особенно понравилась игра команды в обороне»
Джонатан Альба похвалил игру «Ростова» в обороне в матче с ЦСКА.
Команда из Ростова-на-Дону одержала победу со счетом 1:0 в матче 8-го тура Мир РПЛ.
– Насколько «Ростову» сложно было справиться с давлением ЦСКА?
– Очень сложно. Хорошая команда не только в плане игроков, но и в плане идеи и тактики. Хорошо, что мы победили сегодня, это очень важный результат.
– В чем «Ростов» был хорош?
– Прессинговали хорошо. Особенно мне понравилась игра команды в обороне. Настоящие мужики сегодня были на поле, – сказал главный тренер «Ростова».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
