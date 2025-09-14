  • Спортс
  Фабио Челестини: «ЦСКА теперь знает, что делать не нужно. Мало футбола, много ошибок – мы заслужили проиграть. «Ростов» хотел 3 очка намного больше, на 200% обыграл нас по энергетике»
Фабио Челестини: «ЦСКА теперь знает, что делать не нужно. Мало футбола, много ошибок – мы заслужили проиграть. «Ростов» хотел 3 очка намного больше, на 200% обыграл нас по энергетике»

Фабио Челестини связал поражение от «Ростова» (0:1) с паузой на матчи сборных.

«Позитив в том, что мы знаем, что если мы так будем играть, то не сможем соревноваться. До этого момента мы хорошо соревновались. Я всегда говорил, что мои ребята невероятные. Мы теперь знаем, что делать не нужно.

У нас есть игроки, которые могут играть в футбол. Мы видели очень мало футбола, много ошибок. Концентрация также была не на высоком уровне. Когда концентрации нет, происходит то, что произошло.

Но однажды это должно было случиться. Мы сейчас научимся на этих ошибках. Через 48 часов у нас еще один матч, и мы покажем, что произошедшее – какой‑то несчастный случай.

Почему он произошел? Пауза, 14 игроков в сборной, неделя без матчей, теряется фокус. Четыре последних дня мы вели об этом разговор. «Ростов» обыграл нас на 200 процентов по энергетике, по борьбе. Они хотели эти три очка намного больше, чем мы. Мы заслужили проиграть.

Нужно научиться на этом и правильно отреагировать», – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
