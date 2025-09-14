«Ростов» прервал 21-матчевую серию ЦСКА без поражений в Мир РПЛ. Она началась после проигрыша ростовчанам в ноябре 2024-го
ЦСКА проиграл в Мир РПЛ впервые за 22 матча.
Команда Фабио Челестини уступила «Ростову» (0:1) в 8-м туре чемпионата-2025/26.
В последний раз до этого дня армейцы проигрывали в Премьер-лиге 21 ноября 2024 года – тоже «Ростову» (1:2). Столь продолжительной серии без поражений у клуба не было с 2015 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
