Кучаев об 1:0 с ЦСКА: «Слава богу, «Ростов» удержал преимущество. Могли раньше решить игру и завершить без нервов, но не получилось»

Константин Кучаев высказался о победе «Ростова» над ЦСКА.

Встреча 8-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола стал Константин Кучаев , забивший на 7-й минуте. Футболисты ЦСКА получили две красные карточки – на 43-й минуте был удален Милан Гайич, на 84-й – Матеус Алвес.

«Второй тайм дался тяжелее, нужно было играть более хладнокровно. Но мы не смогли этого сделать, если называть вещи своими именами. Слава богу, что удержали преимущество.

Мы могли раньше решить исход игры и завершить ее без нервов, но не получилось. Так как у ЦСКА высокие защитники пошли вперед. Ожидали, что они начнут играть длинными передачами, что будет непросто. ЦСКА хорошо играет вверху.

После победы всегда эмоциональный подъем», – сказал полузащитник «Ростова ».