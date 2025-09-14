ЦСКА остался вдевятером после 2-й желтой Алвесу за фол на Роналдо. В 1-м тайме удалили Гайича
ЦСКА остался вдевятером в матче с «Ростовом».
На 84-й минуте встречи 8-го тура Мир РПЛ полузащитник армейцев Матеус Алвес получил вторую желтую карточку за фол на Роналдо и покинул поле. Первое предупреждение бразилец получил на 49-й минуте.
В конце 1-го тайма арбитр Сергей Карасев после просмотра повтора показал красную карточку Милану Гайичу за грубую отмашку от Давида Семенчука.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).
