  • ЦСКА остался вдевятером после 2-й желтой Алвесу за фол на Роналдо. В 1-м тайме удалили Гайича
15

ЦСКА остался вдевятером после 2-й желтой Алвесу за фол на Роналдо. В 1-м тайме удалили Гайича

ЦСКА остался вдевятером в матче с «Ростовом».

На 84-й минуте встречи 8-го тура Мир РПЛ полузащитник армейцев Матеус Алвес получил вторую желтую карточку за фол на Роналдо и покинул поле. Первое предупреждение бразилец получил на 49-й минуте.

В конце 1-го тайма арбитр Сергей Карасев после просмотра повтора показал красную карточку Милану Гайичу за грубую отмашку от Давида Семенчука.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?8022 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
