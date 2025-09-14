Аморим про «МЮ»: «Не собираюсь менять философию, если боссы хотят ее изменить – надо менять тренера. Мы играем лучше, но результаты этого не отражают. Я страдаю больше фанатов»

Рубен Аморим не собирается менять схему игры «Манчестер Юнайтед».

«Я не намерен менять свою философию. Если руководство хочет, чтобы она изменилась, надо поменять тренера.

Я не собираюсь менять свою философию. Я буду играть по-своему до тех пор, пока сам не захочу внести изменения.

Ребята, ваши вопросы мне понятны, и я также понимаю, что не такие результаты должны быть у тренера «Манчестер Юнайтед». Но о многих событиях, которые произошли в последние месяцы, вы даже понятия не имеете.

Я все понимаю. Это нормально [что болельщики утрачивают веру], но я не согласен с тем, что мы не стали играть лучше. Мы играем лучше, но результаты этого не отражают. Я понимаю, что результаты говорят за себя. Но я хочу донести вот что: я сделаю все, что в моих силах, а остальные решения принимать не мне. Я сделаю все, что смогу. Я страдаю сильнее фанатов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».

Аморим выиграл 26% матчей в АПЛ – это худший результат среди тренеров «МЮ» после Второй мировой и один из трех худших в истории клуба