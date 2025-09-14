Аморим выиграл 26% матчей в АПЛ – это худший результат среди тренеров «МЮ» после Второй мировой и один из трех худших в истории клуба

Лишь у двух тренеров «МЮ» результаты в высшей лиге были хуже, чем у Аморима.

Под руководством Рубена «Манчестер Юнайтед » провел в Премьер-лиге 31 игру и победил всего 8 раз. Таким образом, манкунианцы выиграли только 26% матчей.

Среди тренеров, которые провели во главе команды не менее 20 матчей в высшей лиге, еще менее успешно работали только Скотт Данкан (24%) и Альфред Элбат (20%). Они тренировали «МЮ» еще до Второй мировой войны.