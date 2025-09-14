Аморим про 0:3 с «Сити»: «МЮ» в процессе строительства и играл против тренера с 7 победами в АПЛ. Виноват я, а не игроки, никого из них не могу обвинить в недостатке усердия»

Рубен Аморим взял вину за поражение от «Манчестер Сити» (0:3) на себя.

«Мы играли против тренера, который выиграл АПЛ семь раз. Мы в процессе строительства, пытаемся сражаться с такими командами.

Я не собираюсь оправдываться, нам нужно играть лучше. Если посмотреть на игру, то в прошлом сезоне мы победили «Манчестер Сити » и сыграли с ним вничью, а сегодня мы действовали немного лучше, но недостаточно хорошо, если говорить о деталях. Мы в процессе строительства, но, разумеется, нам нужно побеждать.

Я не стал счастливее. Я не видел ни одного футболиста, который не выкладывался бы полностью, а остальное зависит от меня.

Иногда я чувствую разочарование от того, что мы не бегали больше, но сегодня не тот случай. Сегодня я виноват, а не они, и такой расклад меня устраивает.

Я знаю, что нашим болельщикам тяжело, но, повторюсь, я не могу обвинить в недостатке усердия ни одного из футболистов», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » в эфире Sky Sports.