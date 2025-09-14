«Боже, храни «МЮ»! Нет в мире другого клуба, который так сжигал бы игроков. Это донор для Серии А, и мы должны быть ему благодарны». Журналист Кондо об игре Хейлунда, Мактоминея и Де Хеа

Паоло Кондо благодарен «Манчестер Юнайтед» за «донорство» для Серии А.

Журналист Corriere della Sera после победы «Наполи » над «Фиорентиной» (3:1) высказался о футболистах, переехавших из «МЮ» в чемпионат Италии.

«Сегодняшний вечер называется «Манчестер у моря», это прекрасный фильм. И мы посвящаем его «Манчестер Юнайтед » – Боже, храни «Манчестер Юнайтед»!

Нет в мире другого большого клуба, который сжигал бы игроков так, как это делает «Юнайтед» в последние 10-12 лет. Сегодня мы видели великолепного Хейлунда , Мактоминея , который в прошлом году был творцом скудетто, и Де Хеа, который хоть и пропустил три гола, но сделал множество сэйвов.

Это клуб-донор для нашего чемпионата, и мы должны благодарить его безостановочно», – сказал Кондо в эфире Sky Sport Italia.