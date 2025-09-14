«Боже, храни «МЮ»! Нет в мире другого клуба, который так сжигал бы игроков. Это донор для Серии А, и мы должны быть ему благодарны». Журналист Кондо об игре Хейлунда, Мактоминея и Де Хеа
Паоло Кондо благодарен «Манчестер Юнайтед» за «донорство» для Серии А.
Журналист Corriere della Sera после победы «Наполи» над «Фиорентиной» (3:1) высказался о футболистах, переехавших из «МЮ» в чемпионат Италии.
«Сегодняшний вечер называется «Манчестер у моря», это прекрасный фильм. И мы посвящаем его «Манчестер Юнайтед» – Боже, храни «Манчестер Юнайтед»!
Нет в мире другого большого клуба, который сжигал бы игроков так, как это делает «Юнайтед» в последние 10-12 лет. Сегодня мы видели великолепного Хейлунда, Мактоминея, который в прошлом году был творцом скудетто, и Де Хеа, который хоть и пропустил три гола, но сделал множество сэйвов.
Это клуб-донор для нашего чемпионата, и мы должны благодарить его безостановочно», – сказал Кондо в эфире Sky Sport Italia.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calcio Napoli 1926
