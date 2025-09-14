Невилл о 0:3 с «Сити»: «Бывало, я злился после поражения «МЮ» в таких матчах. Сейчас я ничего не чувствую – и это даже хуже. Никакущее выступление»

Гари Невилл высказался о будущем Рубена Аморима в «МЮ» после поражения от «Сити».

«Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в матче 4-го тура АПЛ со счетом 0:3.

«Думаю, на тренера начнет оказываться давление, и речь пойдет о его упрямстве и приверженности системе. «Сити » обыграл их уверенно и спокойно.

У «Юнайтед» были хорошие отрезки в матче – первые 15 минут и первые пять минут второго тайма. Но в ключевые моменты у «Сити» оказались лучшие игроки. Фоден, Доку , Холанд выделялись.

Бывало, что я видел поражения «Юнайтед» в таких матчах и чувствовал злость и раздражение. Сейчас я просто ничего не чувствую – и это даже хуже. Это было никакущее выступление. «Юнайтед» просто проиграл.

Еще одно поражение с «Челси» на следующей неделе – и начнутся серьезные вопросы», – сказал бывший защитник «МЮ » в эфире Sky Sports.