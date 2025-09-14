Невилл о 0:3 с «Сити»: «Бывало, я злился после поражения «МЮ» в таких матчах. Сейчас я ничего не чувствую – и это даже хуже. Никакущее выступление»
Гари Невилл высказался о будущем Рубена Аморима в «МЮ» после поражения от «Сити».
«Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» в матче 4-го тура АПЛ со счетом 0:3.
«Думаю, на тренера начнет оказываться давление, и речь пойдет о его упрямстве и приверженности системе. «Сити» обыграл их уверенно и спокойно.
У «Юнайтед» были хорошие отрезки в матче – первые 15 минут и первые пять минут второго тайма. Но в ключевые моменты у «Сити» оказались лучшие игроки. Фоден, Доку, Холанд выделялись.
Бывало, что я видел поражения «Юнайтед» в таких матчах и чувствовал злость и раздражение. Сейчас я просто ничего не чувствую – и это даже хуже. Это было никакущее выступление. «Юнайтед» просто проиграл.
Еще одно поражение с «Челси» на следующей неделе – и начнутся серьезные вопросы», – сказал бывший защитник «МЮ» в эфире Sky Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
