Фоден посвятил умершему экс-боксеру Хаттону победу над «МЮ»: «Ужасные новости. Рикки был отличным парнем и большим фанатом «Ман Сити». Хотел победить ради него и его семьи»

Фил Фоден посвятил победу над «Манчестер Юнайтед» Рикки Хаттону.

Экс-чемпион мира по боксу умер на 47-м году жизни. Полиция обнаружила тело Хаттона в его доме в Манчестере.

«Манчестер Сити» сегодня разгромил «МЮ » (3:0) в матче 4-го тура АПЛ . Фоден открыл счет на 18-й минуте встречи.

«Мне посчастливилось встретиться с ним пару раз. Когда впервые знакомишься с людьми, никогда не забываешь, какими они были. Отличный парень и большой поклонник «Ман Сити » – я старался изо всех сил ради него. Я хотел победить для него и его семьи. Ужасные новости», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».