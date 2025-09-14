Онана получил наивысшую оценку в первой игре за «Трабзонспор», сделав 7 сэйвов против «Фенербахче». Его команда играла в меньшинстве с 20-й минуты и уступила 0:1
Андре Онана получил наивысшую оценку в первой игре за «Трабзонспор».
Команды Онаны уступила «Фенербахче» в 5-м туре турецкой Суперлиги (0:1), играя с 20-й минуты в меньшинстве.
По итогам матча камерунский вратарь, арендованный у «МЮ», получил самую высокую оценку от статистического сервиса FotMob – 8,4.
«Фенербахче» нанес 29 ударов по воротам «Трабзонспора» за матч, из них 8 – в створ. Онана сделал 7 сэйвов и предотвратил 1,63 гола по xG.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CBS
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости