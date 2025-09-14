  • Спортс
  • Онана получил наивысшую оценку в первой игре за «Трабзонспор», сделав 7 сэйвов против «Фенербахче». Его команда играла в меньшинстве с 20-й минуты и уступила 0:1
Андре Онана получил наивысшую оценку в первой игре за «Трабзонспор».

Команды Онаны уступила «Фенербахче» в 5-м туре турецкой Суперлиги (0:1), играя с 20-й минуты в меньшинстве. 

По итогам матча камерунский вратарь, арендованный у «МЮ», получил самую высокую оценку от статистического сервиса FotMob – 8,4.

«Фенербахче» нанес 29 ударов по воротам «Трабзонспора» за матч, из них 8 – в створ. Онана сделал 7 сэйвов и предотвратил 1,63 гола по xG.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: CBS
