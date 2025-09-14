Онана получил наивысшую оценку в первой игре за «Трабзонспор», сделав 7 сэйвов против «Фенербахче». Его команда играла в меньшинстве с 20-й минуты и уступила 0:1

Андре Онана получил наивысшую оценку в первой игре за «Трабзонспор».

Команды Онаны уступила «Фенербахче » в 5-м туре турецкой Суперлиги (0:1), играя с 20-й минуты в меньшинстве.

По итогам матча камерунский вратарь, арендованный у «МЮ », получил самую высокую оценку от статистического сервиса FotMob – 8,4.

«Фенербахче» нанес 29 ударов по воротам «Трабзонспора » за матч, из них 8 – в створ. Онана сделал 7 сэйвов и предотвратил 1,63 гола по xG.