Гвардиола про 3:0 с «МЮ»: «Игрокам «Сити» хотелось показать себя с лучшей стороны в особенный день. Мы еще не полноценная команда, но движемся к этому и хотим бороться за трофеи»

Пеп Гвардиола прокомментировал разгром «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«Сезон начался не так, как мы ожидали, и, конечно, наши соперники очень сильны. Мы хотим быть рядом с ними и продолжать бороться за трофеи.

Боевой дух был отличным, у наших игроков много гордости, им хотелось показать себя с лучшей стороны в этот особенный день. Мы видели, как радовались наши болельщики, и это наша работа. Нам повезло с ней.

Нам нужно многое улучшать. Мы пока не полноценная команда, но шаг за шагом движемся к этому. Победа в этом помогает. В некоторых матчах у нас было много моментов, в других – недостаточно.

У «МЮ » есть потрясающие футболисты, и я знаю, что нам сложно играть против них на «Этихаде». На «Олд Траффорд» результаты получше.

Фил Фоден провел невероятный матч. Он был лучшим игроком нашей команды, когда мы в последний раз взяли титул. Мы в нем нуждаемся», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».