Бруну про 0:3 с «Ман Сити»: «Очень плохой результат, но можно посмотреть на игру в двух сторон. «МЮ» смело действовал с мячом, играл на опережение, но голов можно было избежать»

Бруну Фернандеш отметил положительные моменты в игре «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:3) в матче 4-го тура АПЛ.

« Нет , [ найти положительные моменты ] не сложно. Нужно посмотреть, чт о в чем мы хороши, но этого недостаточно , потому что мы хотим побеждать . Того, что мы сделали сегодня , было недостаточно для достижения результата , и это то, что мы вынесем из этой игры . Очевидно , мы посмотрим, что можно улучшить, и будем готовиться к следующей игре .

Мы должны забивать и не пропускать . Мы все время создаем моменты , но не смогли забить столько , сколько хотели . Нам нужно лучше контролировать ситуацию . Мы пропустили три гола , которых могли бы избежать . Когда мы идем вперед, нам нужно больше рисковать и быть смелее в финальной трети . Когда мы отдаем мяч центральным защитникам , они выходят трое на трое и сильно сближаются . Пространство очень узкое.

Очень, очень плохой результат для нас , но я думаю , что на эту игру можно по смотреть с двух сторон . Голов можно было избежать . В работе с мячом мы были довольно хороши , действовали очень смело, играли на опережение . С оздавая моменты , мы могли действовать более аккуратно . Мы хотели получить то, что получил «Ман Сити » – три очка . «Манчестер Сити » поступил умно , забив голы таким образом , у них отличная команда и хорошие игроки », – сказал капитан «Манчестер Юнайтед » в интервью Sky Sports .