  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бруну про 0:3 с «Ман Сити»: «Очень плохой результат, но можно посмотреть на игру в двух сторон. «МЮ» смело действовал с мячом, играл на опережение, но голов можно было избежать»
2

Бруну про 0:3 с «Ман Сити»: «Очень плохой результат, но можно посмотреть на игру в двух сторон. «МЮ» смело действовал с мячом, играл на опережение, но голов можно было избежать»

Бруну Фернандеш отметил положительные моменты в игре «МЮ».

«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:3) в матче 4-го тура АПЛ.

«Нет[найти положительные моменты] не сложно. Нужно посмотреть, что в чем мы хороши, но этого недостаточно, потому что мы хотим побеждать. Того, что мы сделали сегодня, было недостаточно для достижения результата, и это то, что мы вынесем из этой игры. Очевидно, мы посмотрим, что можно улучшить, и будем готовиться к следующей игре.

Мы должны забивать и не пропускать. Мы все время создаем моменты, но не смогли забить столько, сколько хотели. Нам нужно лучше контролировать ситуацию. Мы пропустили три гола, которых могли бы избежатьКогда мы идем вперед, нам нужно больше рисковать и быть смелее в финальной трети. Когда мы отдаем мяч центральным защитникам, они выходят трое на трое и сильно сближаются. Пространство очень узкое.

Очень, очень плохой результат для нас, но я думаю, что на эту игру можно посмотреть с двух сторон. Голов можно было избежать. В работе с мячом мы были довольно хороши, действовали очень смело, играли на опережение. Создавая моменты, мы могли действовать более аккуратно. Мы хотели получить то, что получил «Ман Сити» – три очка. «Манчестер Сити» поступил умно, забив голы таким образом, у них отличная команда и хорошие игроки», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?8022 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoБруну Фернандеш
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барселона» – «Валенсия». Рэшфорд, Бардагжи и Ферран в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
345 минут назад
Нам нужен сильный frontend-разработчик, который будет развивать контентную часть сайта – новости, посты и многое другое. Откликайтесь!
6 минут назадВакансия
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Валенсию», «Осасуна» победила «Райо», «Бетис» сыграл вничью с «Леванте»
786 минут назадLive
«Ростов» прервал 21-матчевую серию ЦСКА без поражений в Мир РПЛ. Она началась после проигрыша ростовчанам в ноябре 2024-го
2114 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» против «Болоньи», «Лацио» уступило «Сассуоло» в гостях, «Аталанта» разгромила «Лечче»
6520 минут назадLive
ЦСКА впервые при Челестини проиграл в РПЛ – после 4 побед и 3 ничьих. Без поражений идут только «Балтика» и «Локомотив»
2121 минуту назад
«Краснодар» опережает «Балтику» и «Локомотив» на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Зенит» – на 6, «Спартак» – на 7, «Динамо» – на 10
4125 минут назад
Гвардиола про 3:0 с «МЮ»: «Игрокам «Сити» хотелось показать себя с лучшей стороны в особенный день. Мы еще не полноценная команда, но движемся к этому и хотим бороться за трофеи»
633 минуты назад
Чемпионат России. ЦСКА уступил «Ростову», «Зенит» сыграл 0:0 с «Балтикой», «Крылья» победили «Сочи»
269435 минут назад
ЦСКА вдевятером уступил «Ростову» в гостях – 0:1. Кучаев забил после перехваченного паса Акинфеева, Гайича и Алвеса удалили
38336 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Фенербахче» одержал победу в 1-м матче при Тедеско – над «Трабзонспором»
14 минуты назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова был сильнее «Ланса», «Лион» против «Ренна», «Лилль» обыграл «Тулузу»
2114 минут назадLive
Холанд вышел на 2-е место по «гол+пас» в манчестерских дерби в АПЛ, опередив Руни и Кантона – у форварда «Сити» 8+3 в 6 играх. До Гиггза 2 балла
615 минут назад
«Милан» – «Болонья». Модрич, Рабьо, Хименес и Лофтус-Чик в старте. Онлайн-трансляция
219 минут назадLive
Кин о 0:3: «МЮ» выглядит средней командой. «Сити» не мог поверить, насколько это было легко»
334 минуты назад
Межконтинентальный кубок. Египетские «Пирамидс» принимают «Окленд Сити» из Новой Зеландии
6сегодня, 18:01Live
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Криштиану Роналду встречается с «Аль-Холудом»
14сегодня, 18:00Live
Вратарь «Зенита» Адамов о 0:0 с «Балтикой»: «Слава богу, что не пропустили. Все расстроены, потому что не удалось взять три очка»
10сегодня, 17:55
Гвардиола одержал 10-ю победу в манчестерском дерби в АПЛ. Больше побед лишь у Басби (15) и Фергюсона (20)
4сегодня, 17:41
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах проиграла 0: 4 «Вердеру», «Санкт-Паули» одолел «Аугсбург»
37сегодня, 17:27