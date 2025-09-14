Бруну про 0:3 с «Ман Сити»: «Очень плохой результат, но можно посмотреть на игру в двух сторон. «МЮ» смело действовал с мячом, играл на опережение, но голов можно было избежать»
«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Манчестер Сити» (0:3) в матче 4-го тура АПЛ.
«Нет, [найти положительные моменты] не сложно. Нужно посмотреть, что в чем мы хороши, но этого недостаточно, потому что мы хотим побеждать. Того, что мы сделали сегодня, было недостаточно для достижения результата, и это то, что мы вынесем из этой игры. Очевидно, мы посмотрим, что можно улучшить, и будем готовиться к следующей игре.
Мы должны забивать и не пропускать. Мы все время создаем моменты, но не смогли забить столько, сколько хотели. Нам нужно лучше контролировать ситуацию. Мы пропустили три гола, которых могли бы избежать. Когда мы идем вперед, нам нужно больше рисковать и быть смелее в финальной трети. Когда мы отдаем мяч центральным защитникам, они выходят трое на трое и сильно сближаются. Пространство очень узкое.
Очень, очень плохой результат для нас, но я думаю, что на эту игру можно посмотреть с двух сторон. Голов можно было избежать. В работе с мячом мы были довольно хороши, действовали очень смело, играли на опережение. Создавая моменты, мы могли действовать более аккуратно. Мы хотели получить то, что получил «Ман Сити» – три очка. «Манчестер Сити» поступил умно, забив голы таким образом, у них отличная команда и хорошие игроки», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.