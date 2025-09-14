Ван дер Сар о Доннарумме: «Один из лучших вратарей, как Нойер в «Баварии» до травмы. Эдерсон и Алиссон тоже в числе моих любимых»
Эдвин ван дер Сар считает Джанлуиджи Доннарумму одним из лучших вратарей.
– Доннарумма, недавно перешедший из «ПСЖ» в «Сити», – лучший вратарь Европы?
– Он один из лучших, как Нойер в последние годы в «Баварии» до травмы.
Эдерсон и Алиссон также входят в число моих любимых вратарей, – сказал экс-голкипер «Манчестер Юнайтед».
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости