  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван дер Сар о Доннарумме: «Один из лучших вратарей, как Нойер в «Баварии» до травмы. Эдерсон и Алиссон тоже в числе моих любимых»
Ван дер Сар о Доннарумме: «Один из лучших вратарей, как Нойер в «Баварии» до травмы. Эдерсон и Алиссон тоже в числе моих любимых»

Эдвин ван дер Сар считает Джанлуиджи Доннарумму одним из лучших вратарей.

Доннарумма, недавно перешедший из «ПСЖ» в «Сити», – лучший вратарь Европы?

– Он один из лучших, как Нойер в последние годы в «Баварии» до травмы.

Эдерсон и Алиссон также входят в число моих любимых вратарей, – сказал экс-голкипер «Манчестер Юнайтед».

Размен Эдерсона на Доннарумму – зачем это Пепу?

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
