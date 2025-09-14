Ван дер Сар о Доннарумме: «Один из лучших вратарей, как Нойер в «Баварии» до травмы. Эдерсон и Алиссон тоже в числе моих любимых»

Эдвин ван дер Сар считает Джанлуиджи Доннарумму одним из лучших вратарей.

– Доннарумма, недавно перешедший из «ПСЖ» в «Сити», – лучший вратарь Европы?

– Он один из лучших, как Нойер в последние годы в «Баварии» до травмы.

Эдерсон и Алиссон также входят в число моих любимых вратарей, – сказал экс-голкипер «Манчестер Юнайтед».

Размен Эдерсона на Доннарумму – зачем это Пепу?