Пеп о Доннарумме: «Такой огромный. Я не буду требовать делать то, что ему некомфортно. Мы не брали его с расчетом, что он заменит Эдерсона»

Пеп Гвардиола не будет требовать от Джанлуиджи Доннаруммы игры ногами.

«Я всегда стараюсь адаптироваться к качествам игроков. Я бы не стал требовать от Джиджи [Доннаруммы ] делать то, что ему некомфортно. Мы говорим о лучшем игроке [вратаре], которого я когда-либо видел в плане игры в пас – короткими и длинными передачами, – о Эдерсоне.

Мы не брали Джиджи с расчетом, что он заменит Эдерсона . У него есть другие качества.

Он такой высокий, такой огромный. Все вратари отражают удары, придают команде характер и являются большой фигурой. Он делал это в самых крупных матчах. Он будет пропускать голы, но мы все поможем ему стараться не допускать этого», – сказал главный тренер «Ман Сити ».