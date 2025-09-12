Пеп о Доннарумме: «Такой огромный. Я не буду требовать делать то, что ему некомфортно. Мы не брали его с расчетом, что он заменит Эдерсона»
Пеп Гвардиола не будет требовать от Джанлуиджи Доннаруммы игры ногами.
«Я всегда стараюсь адаптироваться к качествам игроков. Я бы не стал требовать от Джиджи [Доннаруммы] делать то, что ему некомфортно. Мы говорим о лучшем игроке [вратаре], которого я когда-либо видел в плане игры в пас – короткими и длинными передачами, – о Эдерсоне.
Мы не брали Джиджи с расчетом, что он заменит Эдерсона. У него есть другие качества.
Он такой высокий, такой огромный. Все вратари отражают удары, придают команде характер и являются большой фигурой. Он делал это в самых крупных матчах. Он будет пропускать голы, но мы все поможем ему стараться не допускать этого», – сказал главный тренер «Ман Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
