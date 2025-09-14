«Ман Сити» разгромил «МЮ» в 4 из 8 последних матчей в АПЛ – 3:0. На фору «горожан» сыграл коэффициент 5.10
«Манчестер Сити» разгромил в дерби «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ (3:0).
В прематче «Сити» котировался фаворитом с коэффициентом 1.80. Победа с форой (-2,5) сыграла за 5.10.
«Горожане» разгромили «МЮ» в 4 из 8 последних очных матчей в АПЛ. До этого были крупные победы со счетом 4:1 и 6:3 в 2022-м, а также 3:0 в 2023-м.
