«Манчестер Сити» разгромил в дерби «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ (3:0).

В прематче «Сити» котировался фаворитом с коэффициентом 1.80. Победа с форой (-2,5) сыграла за 5.10.

«Горожане» разгромили «МЮ» в 4 из 8 последних очных матчей в АПЛ. До этого были крупные победы со счетом 4:1 и 6:3 в 2022-м, а также 3:0 в 2023-м.

5 побед подряд – главный челлендж «МЮ» на сезон. Насколько возможна такая серия?