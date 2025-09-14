Холанд не забил «МЮ» в пустые ворота из пределов вратарской. Мяч после удара Эрлинга попал в штангу, Пеп упал на колени, схватившись за голову
Эрлинг Холанд мог сделать дубль за 2 минуты в матче с «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Сити» играет с «МЮ» в 4-м туре АПЛ (3:0, второй тайм), Холанд забил на 53-й и 68-й минутах. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 55-й минуте форвард «Ман Сити» пробросил мяч мимо вратаря «МЮ» Алтая Байындыра и пробил по пустым воротам из пределов вратарской площади. Мяч после удара норвежца попал в штангу, после чего его защитник манкунианцев Лени Йоро.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола после нереализованного Холандом момента упал на колени, схватившись за голову.
Скриншоты: трансляция beINSports
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
