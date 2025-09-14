Холанд забил 11 голов в 6 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард сделал дубль в игре с «МЮ», Эрлинг – лучший бомбардир АПЛ с 5 мячами
Эрлинг Холанд забил 10-й и 11-й голы в сезоне.
Нападающий «Манчестер Сити» сделал дубль в игре с «МЮ» в 4-м туре АПЛ (3:0, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Холанд проводит шестую игру с начала сезона. Он забил шесть мячей в составе национальной команды и пять – за «Манчестер Сити».
Норвежец возглавляет гонку бомбардиров АПЛ с 5 мячами. У ближайших преследователей – Виктора Дьокереша («Арсенал») и Энтойна Семеньо («Борнмут») – по три гола.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
