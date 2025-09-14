«МЮ» при Амориме выиграл 8 из 31 матча в АПЛ и проиграл 16. Общий счет – 36:49
«Манчестер Юнайтед» в среднем набирает одно очко за матч АПЛ при Рубене Амориме.
«Красные дьяволы» сегодня были разгромлены «Манчестер Сити» со счетом 0:3 в 4-м туре чемпионата Англии.
Под руководством португальца «МЮ» провел 31 игру в Премьер-лиге. Команда одержала 8 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений. Общий счет – 36:49.
20 сентября «Ман Юнайтед» встретится с «Челси».
