Агент опроверг желание Жерсона покинуть «Зенит»: «Он счастлив и уверен, что у него все получится»
Представитель Жерсона опроверг информацию о том, что хавбек хочет покинуть «Зенит».
Сообщалось, что бразильца намерен подписать «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.
«Жерсон не чувствует себя несчастным в «Зените». Он адаптируется к новой жизни. Он счастлив и уверен, что у него все получится, как и в каждом клубе, за который он играл», – сказал Лукас Машадо.
Нули России с Иорданией – как вам?9128 голосов
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Odds.ru
