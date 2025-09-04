Агент опроверг желание Жерсона покинуть «Зенит»: «Он счастлив и уверен, что у него все получится»

Представитель Жерсона опроверг информацию о том, что хавбек хочет покинуть «Зенит».

Сообщалось , что бразильца намерен подписать «Аль-Наср », за который выступает Криштиану Роналду.

«Жерсон не чувствует себя несчастным в «Зените ». Он адаптируется к новой жизни. Он счастлив и уверен, что у него все получится, как и в каждом клубе, за который он играл», – сказал Лукас Машадо.