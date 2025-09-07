Орлов о Жерсоне: «Он устал, перенасытился игрой. Ему надо отдохнуть, пока «Зениту» можно без него обойтись. Это потенциальный игрок сборной Бразилии»
Геннадий Орлов считает, что Жерсону надо дать отдых.
«Он устал, перенасытился игрой, переел. Он сам говорит: столько матчей за сезон не сыграл никто. Ему надо дать отдохнуть, и, думаю, в «Зените» это понимают. Пока можно и без него обойтись.
У него должен голод появиться. Когда Жерсон улетал, Анчелотти сказал ему: «Я буду за тобой следить». Он тоже потенциальный игрок сборной Бразилии», – сказал спортивный комментатор.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
